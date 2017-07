Spread BTp-Bund vicino quota 154 punti base, minimi da metà dicembre

Alessio Trappolini 25 luglio 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Il mercato secondario delle obbligazioni di Stato prosegue la seduta in moderato rialzo. In particolar modo il secondario italiano, reduce da sette sedute consecutive chiuse in territorio positivo, dove il benchmark decennale (Isin IT0005240830) prezza un rendimento del 2,06% dal 2,04% dell’apertura.Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali si attesta poco sotto quota 154 punti base, ancora sotto i 155 punti base dell'ultima chiusura, riportandosi al minimo da metà dicembre visto nel corso della seduta di ieri.Il mercato mostra cautela anche dopo l’intervento di Yves Mersch, membro esecutivo del board Bce, secondo il quale “un livello significativo di aggiustamento monetario resta necessario al fine di far salire l'inflazione”.