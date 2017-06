Spread BTp-Bund in moderato rialzo: toccata quota 170 punti base questa mattina

Alessio Trappolini 28 giugno 2017 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Intonazione negativa per l’obbligazionario europeo oggi, con lo spread fra BTp e Bund a dieci anni che questa mattina ha aperto in moderato rialzo rispetto alla chiusura di ieri, andando a testare quota 170 punti base.Il decennale italiano benchmark (scadenza giugno 2027) paga uno yield pari al 2,08 per cento questa mattina mentre il rispettivo bond emesso dal Governo tedesco prezza un rendimento dello 0,405 per cento.