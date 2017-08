Spread BTp-Bund in moderato calo, rendimento decennale tricolore al 2 per cento

Alessio Trappolini 7 agosto 2017 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Spread BTp-Bund in lieve calo questa mattina, dopo la modesta correzione registrata venerdì in scia ai dati sul mercato del lavoro Usa. Il differenziale di rendimento fra carta italiana e spagnola con scadenza a 10 anni è in calo di circa mezza figura rispetto la chiusura di venerdì, in area 152 punti base.Il decennale italiano prezza un rendimento del 2%, in un clima tipicamente estivo che vede scambi molto sottili in attesa dell’ultima asta sul Bot a 12 mesi in agenda giovedì 10 agosto, prima della pausa estiva.