Spread BTp-Bund a 154,5 punti base, rendimento decennale italiana al 2,10 per cento

Alessio Trappolini 31 luglio 2017 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

La seduta scorre nel segno del rialzo per il mercato secondario delle obbligazioni di Stato italiane, mentre invece la carta tedesca registra un lieve storno dopo la pubblicazione dei dati macro su inflazione e disoccupazione nella zona euro.In questo quadro lo spread BTp-Bund questa mattina è tornato sui minimi dell'anno fatti segnare la settimana scorsa. Il differenziale di rendimento tra il decennale tricolore (Isin IT0005240830) e il pari scadenza tedesco ha infatti aperto a 155 punti base dai 159 punti della chiusura di venerdì scorso. Al momento il valore del differenziale si attesta in area 154,5 punti base.Lo yield prezzato dal BTp veleggia in area 2,10% dopo aver toccato un minimo a 2,0890 per cento in mattinata.