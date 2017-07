Spread BTp-Bund 10y a quota 163 punti base, seduta cauta all’insegna dell’attesa

Alessio Trappolini 5 luglio 2017 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Seduta “tranquilla” sul mercato secondario dei titoli di Stato in Europa, con gli investitori che assumono un atteggiamento cauto in attesa di poter meglio decifrare i prossimi sviluppi sulle politiche delle banche centrali, Bce e Fed in testa. In tal senso i riflettori del mercato sono già proiettati alla prossima riunione della Bce, in calendario il 20 luglio prossimo.In questo quadro il differenziale di rendimento fra BTp e Bund a dieci anni si aggira attorno ai 164 punti base, dopo il minimo intraday segnato in mattinata a 163 punti base. Il decennale tricolore prezza un rendimento del 2,135% mentre lo yield prezzato dalla carta emessa da Berlino si aggira attorno allo 0,488 per cento.