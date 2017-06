Spread BTp-Bonos ai massimi dal 2012, derby della periferia a favore degli iberici dopo salvataggio Banco Popular

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Il derby della periferia fra Italia e Spagna depone ancora a favore degli iberici. Sull’obbligazionario lo spread fra BTp e Bonos a dieci anni ha toccato questa mattina i massimi dal 2012 a 74,6 punti base, con la carta emessa dal Governo italiano che prezza un rendimento del 2,27% mentre quella del Governo di Madrid registra uno yield in area 1,52 per cento.



Il mercato continua a punire l’Italia per l’incertezza legata alla possibilità di elezioni anticipate, mentre il clima su Madrid è più sereno dopo che l’intervento in extremis del Banco Santander sul Banco Popular ha evitato il ricorso alla procedura di Bail-in.