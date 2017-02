Spread BTP-Bund: differenziale sopra i 190 punti, rendimento 10 anni italiano al 2,197%

Riccardo Designori 20 febbraio 2017 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana in lieve rialzo per quanto riguarda il differenziale tra il BTP a 10 anni e il suo omologo tedesco. Sul mercato secondario, lo spread tra i due titoli di Stato al momento risulta pari a 190 punti, in rialzo di 3 punti base rispetto ai valori di chiusura di venerdì 17 febbraio. Ai valori attuali di mercato, gli investitori richiedono un tasso di interesse del 2,197% per il BTP a 10 anni italiano.