Sperimentazione 5G: Tim, Fastweb e Huawei si aggiudicano il bando

Alessandro Piu 8 novembre 2017 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Tim(Telecom Italia) in consorzio con Fastweb e Huawei si èaggiudicata il bando del Ministero per lo Sviluppo economico per la sperimentazione del 5G. Il progetto prevede un investimento di oltre 60 milioni di euro in 4 anni. La sperimentazione riguarderà le città di Matera e Bari e coinvolgerà i settori della sanità, dell'industria 4,0, del turismo, della cultura, l'automotive e la sicurezza stradale. L'obiettivo è realizzare la copertura 5G delle due città già a fine 2019, comunica in una nota Tim, avvindo la sperimentazione pre-commerciale già da giugno 2018.