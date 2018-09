Spaxs: nominato cda di Banca Interprovinciale, stesso board di Illimity. Passera sarà ceo

Daniela La Cava 5 settembre 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Spaxs comunica che l'assemblea di Banca Interprovinciale ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione (cda). Il nuovo board, che si insedierà alla data di efficacia della business combination, attesa entro il mese di settembre, è composto da nove membri, tutti non esecutivi a eccezione dell’amministratore delegato, e resterà in carica per il prossimo triennio.La nota precisa che lo stesso cda guiderà anche illimity, la nuova banca che nascerà dalla Business Combination tra Spaxs e Banca Interprovinciale. Alla guida della banca Corrado Passera nel ruolo di amministratore delegato e Rosalba Casiraghi assumerà la carica di presidente. Saranno 7 i consiglieri: Massimo Brambilla, Giancarlo Bruno, Elena Cialliè, Robert Edward Diamond, Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, Alessandro Gennari, e Maurizia Squinzi.“La nuova banca sarà guidata da una governance in linea con le best practice internazionali, con ampia rappresentanza di membri indipendenti e profili di elevato standing e dalle competenze ed esperienze significative e complementari - ha dichiarato Corrado Passera, presidente Esecutivo di Spaxs -. La forza di questa squadra sta nelle notevoli e variegate esperienze accumulate e questo determinerà un importante vantaggio competitivo per illimity".