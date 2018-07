Spaxs lancia la banca per le Pmi, obiettivo utile a 300 mln nel 2023

Titta Ferraro 20 luglio 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Spaxs lancia la nuova banca specializzata nel mercato delle Pmi italiane. La special purpose acquisition company (SPAC) presieduta da Corrado Passera presenta oggi il piano strategico 2018 - 2023 della nuova banca specializzata nel mercato delle PMI italiane e che si propone di conseguire a fine piano un utile netto di circa 300 milioni di euro con un Return on Equity (ROE) 1 nell'intorno del 25%.La nuova banca nascerà dalla Business Combination con Banca Interprovinciale S.p.A., soggetta all’approvazione di Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea - il cui iter autorizzativo è in corso – che verrà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti di SPAXS convocata per il prossimo 8 agosto 2018 in prima convocazione e il giorno 31 agosto 2018 in seconda convocazione. La nuova banca opererà attraverso tre divisioni tra loro sinergiche focalizzate in specifici segmenti di mercato dinamici, profittevoli, di dimensioni rilevanti e oggi scarsamente serviti dagli operatori tradizionali: impieghi alle PMI ad alto potenziale ma con una struttura finanziaria non ottimale e/o con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay); Non Performing Loans (NPL) corporate, assistiti da garanzia e senza garanzia; banca diretta digitale per la clientela retail e corporate."Stiamo costruendo una banca imprenditoriale e, speriamo, utile al nostro Paese - rimarca Corrado Passera, Presidente esecutivo di SPAXS - . Si concentrerà su settori molto grandi e non sempre serviti adeguatamente come il credito alle PMI con potenziale, ma con rating basso e si propone di diventare un operatore leader nel settore dei corporate NPL, unsecured e secured. Offriremo inoltre servizi di banca diretta a famiglie e imprese ad oggi ancora non disponibili nel nostro Paese".