Spaxs: illimity, finanziamento di 15 milioni di euro alla società Owl (gruppo Tas)

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Spaxs ha annunciato il perfezionamento da parte della banca controllata - la futura illimity, oggi Banca Interprovinciale - di una operazione di finanziamento di 15 milioni di euro alla società Owl, holding di controllo del gruppo Tas. Il finanziamento erogato da illimity consentirà al gruppo di concludere il proprio percorso di risanamento e getta le basi per il futuro sviluppo attraverso sia la crescita organica sia la possibilità di aggregare realtà minori in un settore in rapida evoluzione.