Spaxs: continua attività illimity negli Npl, acquistato nuovo portafoglio

Daniela La Cava 15 novembre 2018 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l'attività di illimity nel settore dei Non performing loan (Npl). Spaxs annuncia un nuovo acquisto da parte della banca controllata (la futura illimity, oggi Banca Interprovinciale) di un portafoglio di crediti non-performing del valore nominale (gross book value) di 347 milioni di euro. Il portafoglio è stato acquisito sul mercato primario da Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed è composto per oltre l’80% del valore nominale da posizioni corporate unsecured, con un valore medio per posizione pari a 100mila euro. L’investimento è in linea, per caratteristiche e redditività attesa, con quanto previsto dal piano strategico 2018-2023.Questa operazione, precisa in una nota la spac guidata da Corrado Passera, porta il valore nominale complessivo dei crediti non performing detenuti dalla banca a 765 milioni.