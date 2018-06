Space4: recesso al 12,7% nell’ambito della business combination con Guala Closures

Luca Fiore 18 giugno 2018 - 17:36

A seguito della business combination tra Guala Closures e Space4, da realizzarsi tramite la fusione per incorporazione della prima nella seconda, Space4 ha annunciato, a conclusione del termine per l’esercizio del diritto di recesso, che sono pervenute dichiarazioni di esercizio del diritto di recesso per 6.359.568 azioni, pari al 12,72% del capitale.Il controvalore complessivo si attesta a 63 milioni di euro, a fronte di un valore di liquidazione per azione di 9,903 euro.Peninsula Capital II e Quaestio Italian Growth Fund si sono impegnati ad acquistare fino a 1.514.692 azioni ordinarie provenienti dal recesso, per un controvalore di 15 milioni, riducendo al 9,69% il massimo capitale sociale di Space4 oggetto di riacquisto.Questa percentuale potrà essere ulteriormente ridotta dall’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto di azioni ordinarie da parte degli attuali soci di Space4, nel periodo di offerta in opzione.L’ammontare di nuovi capitali apportati a Guala Closures ad esito della business combination sarà pari ad almeno 130 milioni.