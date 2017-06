Space3: al via la fusione fusione per incorporazione di Aquafil

Luca Fiore 16 giugno 2017 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

I Cda di Space3,SPAC italiana quotata sul mercato MIV/segmento SIV di Borsa Italiana, e di Aquafil hanno approvato un’ integrazione tra le due società da realizzarsi tramite la fusione di quest’ultima in Space3.Aquafil, fondata nel 1965, è attiva nella produzione e commercializzazione di fibre sintetiche impiegate nei settori della pavimentazione tessile per i mercati contract e residenziale, automotive, della moda e dello sport.“I capitali conferiti ad Aquafil tramite la Business Combination per effetto della Fusione, stimati fino ad un massimo di circa Euro 45 milioni, saranno destinati a irrobustire la struttura patrimoniale della società per un’accelerazione del processo di crescita sia organico, per il tramite di investimenti in innovazione, soprattutto, nella divisione dedicata ai filati sostenibili con brand Econyl, che tramite acquisizioni mirate”, riporta la nota congiunta.Il titolo Space3, salito in cinque sedute di oltre 11 punti percentuali, al momento segna un calo dell’1,6% a 12,3 euro.