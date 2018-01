Spac: Corrado Passera lancia Spaxs

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Al via Spaxs, la prima spac (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata al controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario i cui titoli saranno quotati sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. I promotori dell'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, sono Corrado Passera e Andrea Clamer.Spaxs, la cui ammissione alle negoziazioni è prevista per l’inizio del mese di febbraio 2018, ha come obiettivo la creazione di un operatore attivo nei servizi delle Pmi, nel mercato dei non-performing loans e nell’offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione. Tale posizionamento strategico è finalizzato a capitalizzare al meglio le competenze professionali dei promotori della spac, massimizzando la creazione di valore per gli azionisti. L’obiettivo di raccolta è stabilito in 400 milioni di euro, elevabile fino a un massimo di 500 milioni.