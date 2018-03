Sondaggio Bloomberg: vittoria M5S porterebbe spread BTP-Bund a record in cinque anni

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Una vittoria del M5S alle elezioni politiche italiane porterebbe lo spread BTP-Bund a volare a livelli massimi degli ultimi cinque anni. E' la previsione di alcuni analisti intervistati da Bloomberg, riportata nell'articolo "A Five Star Win in Italy Could Mean Pain for Bondholders" (Una vittoria del M5S potrebbe significare più problemi per i detentori di bond).In media, gli esperti ritengono che esista una probabilità di appena il 10% che vada al governo una coalizione dominata dal M5S: tuttavia, se si concretizzasse, una tale situazione metterebbe in seria difficoltà quei trader che sono posizionati long sul debito pubblico italiano.Lo spread raddoppierebbe il suo valore fino a 260 punti base, livello che l'ultima volta è stato visto nel 2013. L'euro, invece, scenderebbe al di sotto della soglia di $1,21.