Somec: nuove commesse navali per oltre 26 milioni, titolo positivo su Aim Italia

Daniela La Cava 22 novembre 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Somec, società specializzata nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati nell’ambito navale e civile, quotata sull'Aim Italia, ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro, considerando anche gli ordini in opzione. Gli ordini ricevuti entrano nell’order book di Somec sin dal 2019 e riguardano 4 progetti di nuove costruzioni nell’ambito di involucri vetrati (Marine Glazing) per un ammontare complessivo superiore ai 7 milioni di euro e 6 progetti nell’ambito Marine Cooking Equipment per un ammontare complessivo superiore ai 19 milioni di euro. A Piazza Affari il titolo Somec ha reagito positivamente, registrando un rialzo di circa il 3 per cento.