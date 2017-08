Sole 24 Ore: 700.000 euro lordi all'ex direttore Napoletano per lasciare incarico

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Roberto Napoletano, ex direttore de Il Sole 24 Ore, ha ricevuto 700.000 euro lordi, pari a circa 8 mensilità, come incentivazione all'esodo per lasciare l'incarico. Lo ha precisato la società editoriale, su richiesta Consob. Lo scorso 3 agosto Il Sole 24 Ore aveva raggiunto un accordo con Napoletano per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.