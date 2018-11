Sogefi, vinto contratto nel segmento delle auto alimentate a idrogeno

Daniela La Cava 6 novembre 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Primo passo per la crescita di Sogefi nel segmento delle auto alimentate a idrogeno. La società di componentistica auto del Gruppo Cir ha infatti annunciato di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di componenti per il raffreddamento per auto di ultima generazione con celle a combustibile alimentata a idrogeno. La società ha precisato che "il valore totale dei nuovi componenti forniti da Sogefi Air & Cooling sarà pari a 250 euro per auto rispetto a 70 per auto con motore a combustione".