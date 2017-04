Sogefi: conti primo trimestre oltre le attese, titolo su massimi da tre anni

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Giornata in palla per il comparto auto. Anche Sogefi si aggiunge alla festa del settore dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre del 2017 che hanno rilevato un giro d’affari al di sopra delle stime degli analisti finanziari.



Il gruppo di componentistica automotive ha registrato ricavi in crescita del +12,6% a 439,1 milioni di euro grazie ad un aumento delle vendite in aumento per tutte le aree geografiche e per tutte le business unit. L’insieme di questi elementi ha determinato una crescita dell’Ebitda del 30,2% a 45,1 milioni, Il conto economico si è chiuso con un utile netto a 11,6 milioni, ben al di sopra dei 2,9 milioni conseguiti a marzo 2016.



A livello patrimoniale è calato l’indebitamento netto a 291,4 milioni di euro dai 322,6 milioni registrati al 30 marzo dello scorso anno. In questo quadro il titolo vola a Piazza Affari con un rialzo di circa il 5,67% a 4,322 euro, i massimi da circa tre anni.