Sofferenze banche, ABI: atteso forte calo in prossimo triennio

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2018 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Sofferenze previste in ulteriore calo per le banche italiane: è la previsione contenuta nel rapporto Afo dell'ABI, secondo cui lo stock degli NPL degli istituti scenderà del 40% circa nel corso dei prossimi tre anni, rispetto al valore di fine 2017.Si prevede una flessione forte soprattutto nel corso di quest'anno, pari a 50 miliardi, mentre tra il 2019 e il 2020 il volume delle cartolarizzazioni delle sofferenze dovrebbe rallentare, a una media annua di 25 miliardi.Il taglio delle sofferenze, secondo le previsioni dell'ABI, dovrebbe interessare tutte le categorie, ma soprattutto le imprese (per un calo -46% nel triennio).