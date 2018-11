Snam prevede al 2022 utile in crescita del 4% annuo e dividendo su del 5%

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Snam ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi finanziari dopo una trimestrale superiore alle aspettative e considerato il miglioramento dello scenario di mercato. Nel suo nuovo piano al 2022 il gruppo prevede un utile netto in crescita di oltre il 4% medio annuo e minori costi per oltre 60 milioni a fine periodo (contro i 50 milioni di target del piano precedente). Il dividendo dovrebbe crescere ogni anno del 5 per cento. Snam punta a sviluppo del biometano e altre attività per la transizione energetica attraverso un piano di investimenti di 5,7 miliardi di euro (+10% circa rispetto al piano precedente).