Snam: perfezionata acquisizione 82% di Tep

Daniela La Cava 30 maggio 2018 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Snam ha annunciato di avere perfezionato, a valle dell'ottenimento della clearance antitrust, l’acquisizione di una quota di controllo, pari all’82% del capitale, di Tep Energy Solution (Tep), azienda italiana attiva nel settore dell’efficienza energetica, per un controvalore complessivo di circa 21 milioni di euro. L’acquisizione, annunciata lo scorso 23 febbraio, rientra nei piani strategici di Snam volti a favorire la decarbonizzazione e un migliore utilizzo dell’energia nei territori in cui opera. "L’obiettivo - si legge in una nota - è accelerare il processo di crescita di Tep, con il supporto del management della società, agevolando il trasferimento di competenze e tecnologie di efficienza energetica dalla grande industria alle piccole e medie imprese e agli enti locali".