Snam, partnership con Seat per promuovere utilizzo gasa naturale per auto in Europ

Daniela La Cava 26 novembre 2018 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Snam ha annunciato oggi che è stato siglato un accordo strategico tra il presidente di Seat, Luca de Meo, e l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, per promuovere l’utilizzo del gas naturale e del gas rinnovabile per la mobilità sostenibile, oltre a progetti di ricerca e sviluppo in questo ambito. La condivisione di mercati strategici come l’Italia, la Francia e l’Austria consentirà a Seat e Snam di realizzare sinergie per dare impulso a gas e biometano come alternative più pulite e convenienti rispetto ai carburanti tradizionali.In base all’accordo, si legge in una nota, le aziende esploreranno opportunità di sviluppo di business e iniziative rivolte ai rivenditori, ai clienti commerciali e agli automobilisti per promuovere il sistema delle stazioni di rifornimento di gas naturale e l'individuazione di nuovi progetti tecnologici.