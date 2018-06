Snam: in programma 500 milioni di investimenti verdi, possibile emissione green bond

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Snam prevede di investire 500 milioni di euro in progetti sostenibili, che potrebbero essere finanziati attraverso l'emissione di green bond o green loan entro quest'anno. Lo ha fatto sapere l'amministratore delegato del gruppo di San Donato, Marco Alverà, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24Ore. Dall'intervista emerge anche l’obiettivo di raggiungere una produzione nazionale di 8 miliardi di metri cubi di gas rinnovabile entro il 2030, grazie anche alle operazioni che Snam ha già intrapreso per sviluppare una filiera italiana. A Piazza Affari l'azione si muove in deciso rialzo, mostrando a metà giornata un progresso dell'1,7% in una seduta comunque positiva per il settore utility.