Snam, firmato un accordo con la maggiore utility in Cina per possibili collaborazioni in vari ambiti

Oggi Snam ha sottoscritto un memorandum of understanding con State Grid International Development, controllata al 100% da State Grid Corporation of China, la maggiore utility energetica al mondo, per valutare una serie di possibili opportunità di collaborazione in Cina e a livello internazionale. Tra i vari ambiti, quello del biometano e delle nuove tecnologie per ridurre le emissioni di Co2. Il memorandum è stato firmato oggi all'ambasciata dell'Italia a Pechino nell'ambito della visita del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Cina.