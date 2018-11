Snam emette private placement da 300 milioni con scadenza settembre 2023

simone borghi 27 novembre 2018 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Snam ha emesso un private placement con un primario investitore istituzionale per un ammontare di 300 milioni di euro come riapertura dell’emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione con scadenza 18 settembre 2023.Con l’emissione odierna, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi. Le obbligazioni emesse rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 10 miliardi di euro.