Snam e Saipem: accordo per opportunità di collaborazione nelle infrastrutture gas

Luca Fiore 8 novembre 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Snam e Saipem hanno firmato un accordo (Memorandum of Understanding) per valutare possibili opportunità di collaborazione nell’intera filiera delle infrastrutture del gas.“La cooperazione mira, tra l’altro, a individuare e valutare progetti, iniziative e clienti di comune interesse nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale e nel mercato del gas naturale liquefatto (GNL), con particolare riguardo alla progettazione di infrastrutture e a servizi di ingegneria e costruzioni”, riporta la nota.“Le due aziende, inoltre, metteranno a fattor comune le proprie competenze per promuovere soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale al fine di accrescere la sostenibilità del settore delle infrastrutture gas”.