Snam ben intonata, è in pole per acquisto due asset gas Edison

Titta Ferraro 7 giugno 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva oggi per il titolo Snam che sale dello 0,78% a quota 4,132 euro. La società leader in Italia nel trasporto e dispacciamento di gas naturale sarebbe in pole per aggiudicarsi i due asset gas messi in vendita da Edison. Stando a quanto riportato oggi da Il Sole 24 Ore, la vendita ha subito una significativa accelerazione e potrebbe essere chiusa nelle prossime settimane. Oggetto della vendita sono partecipazioni considerate non più strategiche da Edison: una quota del 7,3% nel rigassificatore di Rovigo e il 100% del metanodotto di 84 km "Cavarzere-Minerbio", che collega il terminal offshore all'hub di Snam Rete Gas a Minerbio (Bologna).