Snam: assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 24 aprile

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Snam ha convocato l’assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per martedì 24 aprile 2018. Lo rende noto la società di San Donato Milanese in un comunicato. Nel dettaglio, l'assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle proposte di annullamento di azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale, l'integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del cda e del collegio sindacale.