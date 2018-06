Snam: al via programma di buy-back

Daniela La Cava 18 giugno 2018 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Snam, in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti dello scorso 24 aprile, avvia a partire da oggi un programma di acquisto di azioni proprie (share buy-back). Lo si apprende in una nota stampa nella quale si precisa che "per l’attuazione di una prima parte del programma, Snam ha stipulato con un intermediario di primario livello un enhanced buyback agreement, di durata non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data odierna". L’intermediario, si legge ancora in una nota, procederà all’eventuale acquisto delle azioni Snam in piena indipendenza, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare.Gli eventuali acquisti verranno effettuati sul mercato MTA e Snam comunicherà al mercato i dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate. Alla data odierna, Snam detiene in portafoglio 90.922.625 azioni proprie, pari al 2,62% del capitale sociale e le società controllate non posseggono azioni della Società.