Snam: al via joint venture tecnica con Albgaz in Albania

Titta Ferraro 11 giugno 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Snam e Albgaz, operatore infrastrutturale del mercato gas in Albania, hanno firmato oggi a Tirana un accordo per dare vita a una joint venture, a controllo congiunto, finalizzata a fornire i servizi connessi alla gestione e manutenzione (O&M) dei gasdotti sul territorio albanese. La joint venture sarà partecipata al 75% da Albgaz e al 25% da Snam.L’accordo, rimarca Snam in una nota, si inquadra nell’ambito delle attività avviate dalla business unit Snam Global Solutions con l’obiettivo di valorizzare e mettere a disposizione di altri operatori a livello globale l’esperienza consolidata di Snam nello sviluppo del mercato e nella realizzazione e gestione di infrastrutture del gas in Italia e in Europa. Albgaz è stata creata nel gennaio 2017 e ha la responsabilità della realizzazione e gestione delle infrastrutture per il mercato del gas albanese.