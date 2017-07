Snam: accordo con Albgaz per sviluppo del mercato gas in Albania

Luca Fiore 31 luglio 2017 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Snam e Albgaz, l’operatore infrastrutturale del mercato gas in Albania, hanno firmato un accordo (Memorandum of Understanding) finalizzato a sviluppare “ambiti di collaborazione –riporta la nota della società italiana - a supporto dell’avvio e dello sviluppo del sistema infrastrutturale che verrà gestito dalla società albanese, in connessione alla metanizzazione prevista con l’arrivo del gasdotto TAP nel Paese”.“La collaborazione è rivolta, tra l’altro, a supportare Albgaz nello sviluppo del piano di infrastrutturazione necessario ad avviare il mercato del gas e l’implementazione delle best practice caratteristiche delle attività gestite da Snam”. Albgaz è stata creata nel gennaio 2017 e ha la responsabilità della realizzazione e gestione delle infrastrutture per il mercato del gas albanese.