Snam: Credit Suisse lima target price a 4,5 euro, confermato rating outperform

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Snam finisce sotto la lente d'ingrandimento di Credit Suisse. Nel report odierno gli analisti della banca svizzera hanno limato il target price su Snam, portandolo a 4,5 dal precedente 4,6 euro, e hanno confermato la raccomandazione outperform. "La recente debole performance del titolo rappresenta un buon punto d'ingresso", affermano gli esperti ricordando che dall'inizio dell'anno l'azione Snam ha perso il 10% e sottoperformato del 5% il settore . Soffermandosi sui catalyst, Credit Suisse segnala che "un periodo prolungato di incertezza politica rappresenta il rischio principale", anche gli esperti "non vedono alcun rischio specifico per le attività regolate per il gas". A Piazza Affari il titolo Snam accelera al rialzo, registrando poco prima dell 13 un guadagno del 2,2% a 3,662 euro ad azione.