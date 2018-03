Smre: Sistematica sigla accordo sul mercato cinese

Daniela La Cava 9 marzo 2018 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Sistematica, divisione del gruppo Smre specializzata nello sviluppo di soluzioni software, ha siglato un accordo con un’importante multinazionale, leader internazionale nell'allestimento di veicoli commerciali. L’accordo prevede la realizzazione di un progetto volto a commercializzare sul mercato asiatico una piattaforma IoT (Internet of things) per la gestione centralizzata degli asset impiegati nel processo di waste handling. E' quanto si apprende in una nota stampa.