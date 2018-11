Sit passa dall'Aim Italia al mercato Mta

Daniela La Cava 28 novembre 2018 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Per Sit Group si concretizza il passaggio dal mercato Aim Italia all'Mta di Borsa Italiana. Si tratta dell'ottavo passaggio di una società dal mercato dedicato alle piccole medie imprese su Mta."Questo passaggio è per noi un’ulteriore importante tappa del nostro percorso di crescita che ha visto negli ultimi anni un continuo aumento dei ricavi e della redditività, unito all’espansione delle nostre attività sui mercati internazionali, commenta Federico de’ Stefani, numero uno di Sit Group. "Grazie alla presenza su Mta riteniamo di poter contare, nel futuro, su una maggiore visibilità e su una superiore liquidità del titolo grazie all’accesso a un mercato del capitale di maggiore dimensione con una più ampia platea di investitori nazionali e internazionali", aggiunge il manager.Sit, che opera nel settore della meccanica di precisione, sviluppa e produce dispositivi per la misura dei consumi e sistemi per la sicurezza, è sbarcata nel luglio del 2017 su Aim Italia in seguito alla business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 2.