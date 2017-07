Sipcam acquista il 10% dell’inglese Eden Research

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Sipcam SpA, che fa capo alla multinazionale italiana Sipcam-Oxon e operante nel settore agrochimico, ha acquistato azioni di Eden Research per un investimento pari a 2,2 milioni di sterline, arrivando a detenere il 10% del capitale della società inglese, quotata all’ AIM (Alternative Investment Market) di Londra. Eden Research opera nel campo dei prodotti naturali, anche per uso in agricoltura, ed è detentrice di registrazioni di prodotti a base di biomolecole e di un innovativo processo di micro-incapsulazione.Sipcam ha contestualmente stipulato contratti commerciali mondiali esclusivi con la stessa Eden Research di cui era già partner nella distribuzione di un prodotto in Italia e Spagna. In base ai nuovi accordi, Eden concede a Sipcam il diritto di sviluppare e distribuire in via esclusiva, per il settore agricolo, i prodotti di Eden in una serie di nuovi Paesi che rappresentano i maggiori mercati mondiali dell’agrofarmaco (Stati Uniti, Brasile, Argentina, Europa, Australia, Cina e Giappone).