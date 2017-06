Sias: Ardian Infrastructure diventa azionista di Autovia Padana

Daniela La Cava 6 giugno 2017 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Ardian Infrastructure ha annunciato di avere firmato un accordo con Sias, Satap e Itinera per diventare azionista di Autovia Padana, società che gestisce l’autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia. Con questo accordo, Ardian - attraverso Ardian Infrastructure Fund IV - acquisirà una quota del 49% di Autovia Padana per una cifra pari a circa 80 milioni di euro. Sia Satap che Itinera, si legge in un comunicato, ridurranno le proprie partecipazioni nel capitale della società rispettivamente fino al 50,9% e allo 0,1%. L’investimento di Ardian resta soggetto, tra l'altro, all'autorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e all'approvazione finale da parte del consiglio di amministrazione di Sias. Ad oggi gli azionisti di Autovia Padana erano Satap (70%), società concessionaria delle autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza, e Itinera (30%), società internazionale di grandi opere controllata da ASTM. Il gruppo ASTM e il gruppo SIAS manterranno il controllo di Autovia Padana e continueranno a consolidare il loro investimento utilizzando il metodo di consolidamento integrale.