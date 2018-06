Si spegne rimbalzo banche: oltre -1% per Unicredit e Intesa Sanpaolo. Ubi paga bocciatura Credit Suisse

Titta Ferraro 7 giugno 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Segno meno per le due big bancarie di Piazza Affari. Dopo una prima parte di giornata in buon rialzo, il titolo Unicredit segna un calo dell'1,04% a 14 euro; peggio fa Intesa Sanpaolo con -1,24% a quota 2,45 euro. Calo dell'1% circa anche per UBi Banca che è stata bocciata oggi da Credit Suisse da outperform a neutral.