Si sgonfiano i tassi dei Bot, titoli annuali collocati allo 0,37%

12 dicembre 2018

MILANO

Il Tesoro ha collocato i 5,5 miliardi di euro di Bot annuali che sono stati offerti nell'asta odierna. In deciso ripiegamento i rendimenti allo 0,37% rispetto allo 0,63% di un mese fa. A ottobre il tasso del Bot annuale era stato dello 0,949%. Il rapporto bid-to-cover è stato pari a 1,62, sostanzialmente in linea con quello di novembre (1,67), con domanda complessiva per 8,9 miliardi di euro.Il Tesoro domani non terrà l'asta di Btp a media-lunga scadenza in quanto il Tesoro, come di consueto negli ultimi anni, ha annullato l'appuntamento alla luce dell'ampia disponibilità di cassa e le ridotte esigenze di finanziamento.