Si sgonfia il titolo Juventus all'indomani dell'ufficializzazione di Ronaldo in bianconero

Titta Ferraro 11 luglio 2018 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Vendite oggi sul titolo Juventus che cede quasi il 3% a quota 0,872 euro. Ieri, proprio in coincidenza con la chiusura delle contrattazioni, è arrivata l'ufficialità del passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo.Da quando sul mercato si è diffusa la possibilità del passaggio in bianconero del cinque volte Pallone d'Oro, il titolo Juventus è schizzato in avanti del 35% nell'arco di sette sedute portandosi ai massimi a oltre un anno.La Juventus verserà nelle casse del Real Madrid 100 milioni di euro pagabili in due esercizi, oltre al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa (5 mln) e oneri accessori per ulteriori 12 milioni. Contestualmente, la Juventus ha anche reso noto di aver sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno del 2022.