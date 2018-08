Si alza la febbre dello spread: balzo +3% oltre quota 255, corsa ad acquisto Bund

Laura Naka Antonelli 9 agosto 2018 - 15:43

Sale la febbre dello spread BTP-Bund per le incognite sulla manovra che sarà varata dal governo M5S-Lega a settembre. Incertezza sui mercati per le contraddizioni emerse sui piani dell'esecutivo in merito alla legge di bilancio.Lo spread BTP-Bund supera anche la soglia dei 255 punti base, con un balzo superiore a +3%. I tassi sui BTP decennali salgono dell'1,85% al 2,92%, ma hanno superato anche il 2,93% nel massimo intraday. Quelli sui Bund crollano di oltre -8% allo 0,37%.