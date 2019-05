Shock Carige, BlackRock si chiama fuori

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

"Icommissari di Carige comunicano che, al termine di un articolata fase preparatoria nell'ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio, il fondo Blackrock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse. Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige. Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia". E' quanto si legge in una nota rilasciata da Banca Carige. Si fa più vicino il rischio di una soluzione alla Mps, salvata con la ricapitalizzazione precauzionale.