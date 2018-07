Sg Company: presentata domanda ammissione su Aim Italia

Daniela La Cava 20 luglio 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Sg Company, società attiva nella comunicazione integrata Live&Digital, ha presentato ieri la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Aim Italia. Obiettivo della società italiana, guidata da Davide Verdesca e Luigi Spinolo, è sostenere una solida crescita attraverso uno sviluppo per linee esterne. L’offerta, si legge in un comunicato, è realizzata attraverso un collocamento di azioni interamente in aumento di capitale e rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri. È attualmente previsto che l’operazione si concluda nel corso del mese di luglio con la quotazione sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.Nata nel 2000, Sg Company si pone come hub per la comunicazione integrata, capogruppo di una serie di società controllate attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line): Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita. La società ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 32,6 milioni di euro ed un Ebitda pari a 2,2 milioni (Ebitda Margin pari a 6,7% dei ricavi).