Sg Company: ammessa al mercato Aim Italia, debutto atteso il 26 luglio

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Sg Company è stata ammessa alla quotazione sul mercato Aim Italia, con debutto previsto per il prossimo 26 luglio. Lo comunica la società italiana attiva nella comunicazione integrata Live&Digital dopo l'avviso emesso da Borsa Italiana. L’ammissione a quotazione, si legge in una nota, è avvenuta in seguito a un collocamento istituzionale di 1,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione e il prezzo di offerta è stato fissato a 2 euro per azione, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del collocamento istituzionale.In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della società è di 23 milioni e il controvalore del collocamento istituzionale è di 3 milioni. Il capitale post collocamento istituzionale è composto da 11,5 milioni di azioni e il flottante sarà pari al 13% del capitale sociale della società.