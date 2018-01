Settore auto sbanda a inizio anno, Fca cede il 2,61% a Piazza Affari

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Prima seduta dell'anno con retromarcia inserita per il settore automobilistico europeo. A Piazza Affari il ttiolo Fca segna un calo del 2,61% a 14,52 euro con il mercato che guarda con preoccupazione al rallentamento delle immatricolazioni. Male anche le altre big europee con cali superiori al 2% anche per BMW, Volkswagen, Peugeot e Renault.Le vendite di nuove auto in Francia sono scese a dicembre dello 0,51% con la quota di nuove auto diesel scesa al di sotto del 50% per la prima volta dal 2000. Attese indicazioni deboli anche dal Regno Unito, in arrivo il 5 gennaio, con il Daily Telegraph che parla di un possibile calo del 5% delle immatricolazioni britanniche nell'ultimo mese del 2017.Stasera alle 18:00 sono in arrivo i dati relativi alle immatricolazioni in Italia.