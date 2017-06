Settore alimentare: Ardian cede quota maggioranza Irca a Carlyle

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Ardian, società di investimento privata e indipendente, ha sottoscritto l’accordo per la cessione della quota di maggioranza detenuta nell'italiana Irca a The Carlyle Group. Nel dettaglio, Carlyle rileverà una quota pari all'80% da Ardian e il 20% dalla famiglia fondatrice.

Ardian è stata assistita nell'operazione da Rothschild e Ubs (M&A advisor).



Il gruppo Irca è uno dei principali operatori italiani e importante player a livello europeo nella produzione e vendita di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria e alla panificazione, oltre che al settore gelati. Il closing dell’operazione è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Autorità Antitrust.



Fondata nel 1919 dalla famiglia Nobili, la società impiega circa 300 dipendenti e possiede tre stabilimenti in provincia di Varese con un fatturato di 250 milioni di euro. Nel 2014, Irca è entrata anche nel comparto dei semilavorati per la gelateria artigianale con il brand Joy Gelato.