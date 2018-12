Sesa: ricavi e redditività in crescita di oltre il 10% nel primo semestre 2018-19

simone borghi 19 dicembre 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Nei primi sei mesi dell’esercizio al 30 aprile 2019 Sesa ha proseguito la strategia di sviluppo nelle aree di business a valore aggiunto dell’IT, supportando il fabbisogno di trasformazione digitale delle imprese ed integrando con successo le recenti operazioni di acquisizione societaria.Il Gruppo, nel primo semestre dell’esercizio in corso, ha conseguito crescite di ricavi e redditività di oltre il 10% rispetto al primo semestre del precedente esercizio, superiori al trend di sviluppo di lungo termine del Gruppo (CAGR ricavi 2011-2018 +9%, CAGR Ebitda +9,1%).Le variazioni del perimetro di consolidamento (acquisizioni delle società Icos, Tech-Value, Panthera e Sinergy) hanno contribuito per circa il 40% alla crescita dei ricavi e della redditività operativa del semestre. Il settore VAD ha conseguito una crescita di ricavi e redditività operativa (Ebitda) rispettivamente del 13,4% e del 15,4% rispetto al precedente esercizio sostenuta dalle azioni strategiche poste in essere nel corso dell’ultimo biennio e gli investimenti in specializzazioni, capitale umano ed ampliamento del portafoglio delle brand distribuite.Alla luce del positivo andamento del primo semestre dell’esercizio, il Gruppo ha confermato un outlook favorevole per l’intero esercizio al 30 aprile 2019 con livelli di crescita di ricavi e redditività in linea con il proprio track record di lungo termine (pari a circa il 10% medio annuale nel periodo 2011-2018).