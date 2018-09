Servizi Italia, sottoscritto pre-accordo per acquistare ramo d'azienda della Lavanderia Bolognini

Valeria Panigada 3 settembre 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Servizi Italia ha sottoscritto un pre-accordo per acquistare un ramo d'azienda della Lavanderia Bolognini. L'operazione "rientra nella strategia di crescita e diversificazione delle attività sul mercato domestico", ha commentato Enea Righi, vice presidente e amministratore delegato di Servizi Italia. Non solo. Con l'acquisizione il gruppo garantirà l'occupazione dei dipendenti, attualmente in esubero e gestito con contratto di solidarietà. Il prezzo massimo è stato fissato in 4 milioni di euro, che saranno finanziati tramite indebitamento bancario. L'acquisizione dovrebbe perfezionarsi entro ottobre.