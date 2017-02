Servizi Italia, firmato accordo per avvio attività sterilizzazione in Marocco

Valeria Panigada 13 febbraio 2017 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Servizi Italia entra in Marocco. La società specializzata nei servizi di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiale e tessuti per gli ospedali ha firmato un accordo per acquistare il 51% di Servizi Sanitari Integrati Marocco. Quest'ultima costituirà SI Marocco (detenuta per il 50% dal partner locale Blue Field Healthcare), che a breve avvierà la propria attività operativa, consentendo a Servizi Italia di svilupparsi e diversificarsi a livello internazionale, entrando nell'area di Casablanca, Marrakech e Rabat.